Bailey Chappe contro la panchina dei Patriots Mack Jones. pere; Il rookie QB lotta dopo un hot start nella sconfitta di “MNF”.

Soddisfatto



Mack Jones è tornato in campo lunedì sera Patrioti, facendo la sua prima partenza da quando è stato messo da parte nella settimana 3 per una distorsione alla caviglia alta. Non è durato a lungo. Combattere fuori dal cancello contro Orsi, l’ex scelta al draft del primo turno ha ricevuto un coro di fischi dal pubblico del Gillette Stadium dopo aver lanciato un intercetto nel secondo quarto. Al drive successivo del New England, Jones è stato immediatamente messo in panchina a favore del rookie backup Bailey Sapp, che ha immediatamente innescato l’attacco con un drive da touchdown.

Zappe, 23 anni, è diventato uno dei preferiti dai fan e una sensazione in tutto il campionato nel suo primo anno con i Patriots. Prendendo il posto al centro nella settimana 4 dopo che Brian Hoyer ha subito una commozione cerebrale per sostituire Jones, il prodotto del quarto round del Western Kentucky ha mostrato equilibrio e abilità nelle vittorie di nuovo come titolare di mezza stagione. Jones, nel frattempo, era titubante in tasca durante i suoi primi scatti a causa di un infortunio alla caviglia.

Jones è stato ufficialmente espulso dal gioco con poco più di 11 minuti dalla fine del primo tempo. Dopo aver fatto il suo debutto a tempo pieno per la squadra nel 2021, ora ha lanciato solo due touchdown rispetto ai sei intercetti di quell’anno. Zappe, d’altra parte, è stato forte dalla panchina nelle sue prime due serie contro Chicago, inclusi due touchdown. Ma ha avuto seri problemi nella sconfitta per 33-14 di lunedì, lanciando un paio di intercettazioni nel secondo tempo contro il New England.

Jones aveva effettuato la maggior parte delle ripetizioni di allenamento prima della partita di lunedì, ma l’allenatore dei Patriots Bill Belichick aveva precedentemente lasciato la porta aperta a Zappe per essere il QB titolare della squadra, anche dopo che Jones è tornato in piena salute. Dopo la partita di lunedì, Zappe ha detto ai giornalisti che sapeva solo che Jones aveva iniziato la partita della settimana 7 contro Chicago “allo stesso tempo”, suggerendo che Belichick aveva nascosto la sua strategia ai suoi stessi segnalatori. Non è chiaro quale QB inizierà nella settimana 8 e oltre.