Avviso di ultima chiamata: queste 28 offerte Amazon Prime Day in anticipo scadono stasera

Questo fa parte della storia Amazon Prime DayLa guida di CNET a tutto ciò che devi sapere e come trovare le migliori offerte.

Salvare o non salvare, questa è la domanda (ma la risposta è sempre proteggere) Non puoi giorno privilegiato Non devi aspettare fino alla prossima settimana per iniziare a risparmiare sui dispositivi Amazon senza i grandi sconti. Amazon ha un mucchio Offerte Prime Day Prime Stiamo già assistendo a sconti sull’hardware del proprio marchio, come altoparlanti intelligenti Echo, dispositivi Fire TV, sistemi di sicurezza intelligenti Ring e Blink e altro ancora. Amazon Prime Day inizia martedì, il che significa che alcune di queste prime offerte scadranno prima della nuova ondata di offerte ufficiali.

Le offerte Early Prime Day non durano a lungo

Amazon Ora puoi scegliere tra tre diversi modelli Echo Dot colorati, tutti ancora in stock e spediti rapidamente. Puoi ottenere l’Echo Dot da solo per $ 20 o aggiungere una lampadina intelligente gratuita (cosa che dovresti, ovviamente). C’è anche la possibilità di aggiungere la Smart Plug di Amazon per ulteriori $ 5, rendendolo $ 25.

Sarah Dew/CNET Porta un po’ di intelligenza sulla tua TV esistente senza acquistare uno schermo completamente nuovo con Fire TV Stick di Amazon. Per coloro che ancora utilizzano i normali TV HD, è un’ottima opzione, poiché ti dà accesso a tutti i fantastici servizi di streaming, app e controlli vocali che puoi ottenere solo su una moderna smart TV. In questo momento, i membri di Amazon Prime offrono uno sconto esclusivo di $ 23 sulla Fire TV Stick di base, portando il prezzo a soli $ 17. READ Arch Manning sarà il prossimo quarterback a tirare finalmente un mouse?

Amazon Se speri in uno spuntino Offerta tablet più conveniente Questo mese non devi aspettare giorno privilegiato Fare così. Amazon ha avviato una nuova vendita sui suoi convenienti tablet Fire 7, con prezzi ridotti fino al 53%. Con il tablet da 7 pollici a partire da $ 30 per i membri Prime, è un ritiro economico subito prima dell’inizio del Prime Day.

Amazon Dai al bambino della tua vita la libertà di imparare, immaginare e crescere con un e-reader pensato appositamente per i bambini. I dispositivi Kindle Kids sono progettati specificamente per la lettura, quindi non ci sono distrazioni da app, video o giochi. Con uno sconto del 50%, il tuo acquisto include una copertura adatta ai bambini, un abbonamento di un anno ad Amazon Kids Plus e una garanzia di due anni senza preoccupazioni. Ciò significa che se capita di romperlo, Amazon lo sostituirà, senza fare domande.

Battito di ciglia Blink produce telecamere di sicurezza da alcuni anni, ma quest’anno è entrato nel gioco del campanello video. Se non ti piace l’aspetto di un campanello con video Ring o desideri qualcosa di un po’ più economico, vale la pena considerare questa opzione. Può essere collegato o utilizzato con una batteria collegata, rendendo l’installazione ancora più semplice. È disponibile nei modelli in bianco e nero.

Che tu abbia appena iniziato con Alexa o che tu sia già nell’ecosistema Amazon, questa vendita ha qualcosa per te. Abbiamo raccolto le migliori offerte di dispositivi Amazon sopra per trovare gli sconti che stai cercando facendo clic su più pagine Amazon. Ci aspettiamo che Amazon aumenti gli sconti sui suoi dispositivi interni. Date del primo giorno Quindi terremo aggiornato l’elenco di seguito.