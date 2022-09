Aumenti della Fed, Bank of Japan, tassi di interesse, valute

Cambiamenti sostanziali nelle politiche della Banca del Giappone sono probabili solo dopo che la leadership della banca centrale cambierà a metà del 2023, ha affermato martedì in una nota TBS Group Research.

Ma la BOJ potrebbe prendere in considerazione alcune “ottimizzazione delle politiche”, come l’ampliamento della fascia target di 10 punti base in risposta alle pressioni del mercato, hanno scritto gli analisti.

Questo è “indipendentemente dall’intervento”, ha aggiunto dollaro-yen Potrebbe testare 147,66, visto l’ultima volta nell’agosto 1998, e non escludono una spinta per USD/JPY sopra 150 “senza un atterraggio duro che potrebbe innescare tagli della Fed negli Stati Uniti”.

