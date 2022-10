Astros fa tacere di nuovo i pipistrelli Yankees, ALCS vince Gara 3 per spazzare via le 1 World Series

Nuovo gioco, stessa storia: The Houston Astros ha preso il gioco 3 dell’ALCS da New York Yankees Un forte staff di lancio dovrebbe sconfiggere completamente ogni speranza dell’attacco. Questa volta, hanno concesso solo tre successi in una vittoria per 5-0, soffocando il pubblico dello Yankee Stadium e portando un vantaggio per 3-0 nella serie. Gli Astros, alla loro sesta ALCS consecutiva, sono a una vittoria dalla loro quarta World Series in sei anni e dalla loro terza vittoria postseason a New York.

Gli Astros sono ora imbattuti nella postseason sul 6-0.

Cristiano Saverio, un braccio di rottura nel 2022, ha esordito per la prima volta nella stagione sabato sera dopo 12 uscite di soccorso il 18 ottobre. Ha eliminato cinque Yankees, ne ha camminati tre e ha concesso un solo colpo. Houston non ha colpito bene Gerrit Cole, ma hanno applicato una pressione sufficiente per segnare cinque punti. Primo, Chas McCormick Ha poi fatto girare un homer da due punti Harrison Bader E Aaron giudice Il contatto errato in campo esterno ha prolungato l’inning.

Quindi, Cole ha camminato con le basi caricate nella sesta, solo per vedere il sollievo Lou Trevino Consenti a tutti e tre i corridori di segnare. In tutto, l’asso degli Yankees ha concesso cinque punti, solo tre guadagnati.

Un’offesa stagnante degli Yankees Ha raggiunto un punto basso nella sua peggiore serie. Giancarlo StantonUn doppio del quarto inning è stato il loro unico successo nel nono inning, quando gli Yankees hanno lanciato una sfida breve ma futile. Il secondo cambio di formazione del manager Aaron Boone: in movimento Antonio Rizzo Al punto di vantaggio – ancora non felice.

Scadenza per l’acquisizione di Houston Trade Trey Mancini E Christian Vasquez ha inventato RBI chiave in quel sesto inning per chiudere lo Yankee Stadium. Solitamente retrocessi in panchina, arrivavano in coppia Il proprietario di Astros Jim Crane potrebbe non mantenere il GM James Klick, suggeriscono i rapporti – È stato assunto dopo uno scandalo per un furto di identità.

Ma qualunque sia il futuro a lungo termine per gli Astros, il futuro immediato include la possibilità di spazzare via gli Yankees e andare alle World Series. Lance McCullers Jr. proverà a farlo domenica alle 19:07 ET. Affronterà Nestor Cortez Jr. degli Yankees, l’eroe di ALDS Game 5 contro Cleveland.

La storia continua

Vuoi aggiornarti sulle principali trame di ottobre? Ti abbiamo coperto.