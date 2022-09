Artemis I: la NASA prevede due date di lancio per la fine di settembre

Mentre il razzo è ancora sul pad, la NASA sta cercando di risolvere il problema riparando e sostituendo alcuni sigilli prima di condurre i test per assicurarsi che tutte le perdite siano sigillate, hanno affermato giovedì i funzionari della NASA in una conferenza stampa.

Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà.

Poi c’è il problema del rilascio dei certificati. La US Space Force, un braccio dell’esercito, supervisiona ancora tutti i lanci di razzi dalla costa orientale degli Stati Uniti, incluso il sito di lancio della NASA in Florida, e quell’area è conosciuta come “Eastern Range”.

I funzionari hanno il compito di garantire che non vi siano pericoli per persone o cose in qualsiasi tentativo di rilascio. L’Eastern Command dovrebbe dare alla NASA il pollice in su che il sistema di terminazione del volo del razzo, un sistema che distrugge il razzo a mezz’aria se vira fuori rotta e inizia a dirigersi in una direzione popolata, è pronto per il volo.

Quel sistema si basa su batterie, che però devono essere ricaricate presso una vicina struttura indoor prima delle nuove date di lancio proposte, secondo le norme vigenti.

La NASA spera di ottenere un’esenzione da quella regola. Ma non è ancora chiaro se e quando tale richiesta verrà accolta. Se la NASA non ottiene l’approvazione della rinuncia, il razzo SLS dovrà rotolare giù dal pad e tornare all’edificio di assemblaggio del veicolo più vicino, innescando ulteriori ritardi.

“Se decidono che non è la cosa giusta da fare, ovviamente lo sosterremo e cercheremo il nostro prossimo tentativo di lancio”, ha detto giovedì Jim Free, amministratore associato della direzione della missione di sviluppo dei sistemi di esplorazione della NASA, in una conferenza stampa.

“Ma continueremo a premere il test di tanking”, ha detto, riferendosi ai test che la NASA intende condurre per riparare le perdite di idrogeno mentre si trova sul razzo.

Il comando orientale della Space Force ha dichiarato in una dichiarazione solo che avrebbe “esaminato la richiesta della NASA”. Ha rifiutato di condividere i dettagli sui tempi.

Tuttavia, giovedì la NASA ha fornito alcune informazioni su ciò che è stato scoperto sul problema delle perdite. L’agenzia spaziale aveva già informato Michael Sarafin, il responsabile della missione Artemis, ha detto sabato, mettendola sotto i 60 libbre per pollice quadrato di pressione, invece dei 20 libbre per pollice quadrato che credevano ci fosse “pressione involontaria della linea dell’idrogeno”.

Non è ancora chiaro se la sovrapressurizzazione abbia causato la perdita, ma la NASA sa perché si è verificata in primo luogo la sovrapressurizzazione e si è trattato di un errore umano.

“Il nostro team di gestione si scusa [the operator in charge of overseeing the process] Perché abbiamo apportato alcune modifiche alle prove manuali tra la prova di lunedì e quella di sabato”, ha detto Frei. “Ci siamo esercitati durante la settimana, ma hanno avuto solo un paio di possibilità. Quindi non siamo un gruppo dirigente, possiamo fare molto affidamento sul nostro team di credito per mettere i nostri operatori nella posizione migliore”.

Questa pressione eccessiva è certamente qualcosa che la NASA vuole evitare, secondo Free. La NASA sta cercando un “processo di caricamento interno e fluido, se vuoi”.

Per ora, c’è ancora molto gioco di attesa e molti “se” che circondano la sequenza temporale di lancio di Artemis I. L’obiettivo finale del progetto è orbitare attorno al razzo SLS con una capsula Orion costruita per gli astronauti, ma volata a vuoto per questa missione di prova. La capsula girerà intorno alla luna prima di viaggiare per 239.000 miglia.

La missione Artemis I è stata l’inizio di un programma volto a riportare gli esseri umani sulla Luna. Nelson ha affermato che i problemi durante i primi due scrub non hanno causato ritardi alle future missioni del progetto Artemis.