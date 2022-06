Arch Manning sarà il prossimo quarterback a tirare finalmente un mouse?

Getty Images

Questo accade raramente. Come descritto GiocatoriQuesto dovrebbe accadere spesso.

Le migliori possibilità in ogni draft dovrebbero essere selezionate dalla potenziale entità infelice, considerando sempre di fare un gioco di potere nella speranza di atterrare con una squadra migliore. Tuttavia, negli ultimi 40 anni, questo è successo solo due volte: John Elway nel 1982 ed Eli Manning nel 2004. (Nel 1986, Bo Jackson disse ai Buccaneers di non fare di lui la sua prima scelta assoluta. Lo fecero comunque. In precedenza aveva giocato a baseball. I Raiders presero il settimo round flyer del Bo l’anno successivo.)

Quindi il prossimo Manning ha recentemente scelto di giocare a football universitario All’Università del TexasA una squadra che non è riuscita ad arrivare in cima alla classifica e a dire “no grazie”, non è troppo presto per chiedersi se Arch sarà la prossima persona (beh, forse).

I giocatori sono riluttanti a farlo. I fan e i media diffamano immediatamente chiunque osi in qualsiasi modo Rispetto e privilegio Versione del limite di smistamento della NFL. Alcuni considerano. Solo pochi lo fanno.

Suo padre Archie, perché il topo era in grado di farlo su larga scala Gli ha dato protezione. Con Archie, un ex personaggio di spicco della NFL, ha affermato che se non fosse stato arruolato non sarebbe stato bloccato con un patetico diritto permanente, sarebbe stato una Hall of Fame, non giocando per la squadra di Eli Chargers. Alla sua reputazione.

Ma non c’è niente di sbagliato in questo. Eli non voleva giocare per la squadra dei Chargers. Si è tirato indietro in massa quando la squadra ha ricevuto segnali contrastanti sul fatto che gli piacesse davvero. Ciò non dovrebbe sorprendere, data la grave rottura tra GMAJ Smith e l’allenatore Marty Schottenheimer. Quindi Eli ha preso posizione e ha funzionato.

Data la combinazione di geni Arch, NFL e accesso ad Archie, rat e Peyton, non va trascurato il motivo per cui qualsiasi bozza che entra nell’Arch, se emerge come scelta primaria, può essere firmata con il pannello di assorbimento. La scelta migliore mette la sua vita tra una roccia e un luogo duro?

Se pensa che sia giusto farlo, dovrebbe farlo. Ogni prima scelta netta, specialmente nella posizione di quarterback, dovrebbe fare proprio questo. Non hai pensato a un punto (o più punti) della scorsa stagione? Trevor Lawrence Si chiese perché non si rifiutava di andare dai Jaguars? Nonostante la scomparsa di Urban Mayor, il primo anno della sua carriera di Lawrence è stato in gran parte sprecato. Anche se le cose potrebbero funzionare bene per lui, potrebbe stare bene se fosse atterrato da qualche altra parte.

È troppo tardi per Lawrence. Non è troppo tardi per Arch Manning. Se Archie, Peyton, Eli e/o Cooper avviano una campagna personale e/o pubblica/ma non prendete Arch o fate in modo che la squadra di prima scelta lo scelga e lo scambi, non sarà facile. Quella squadra ha rifiutato. In particolare, come afferma l’allenatore degli Steelers Mike Tomlin, la ricerca di volontari non riguarda gli ostaggi e sembra che le squadre della NFL si stiano gradualmente evolvendo.

La questione non sarà rilevante fino a quando l’Arco non emergerà come una migliore opportunità nella bozza in cui entra. Ma quel giorno sarebbe arrivato prima che tu lo sapessi. Quando si arriva al punto, Arch potrebbe essere il prossimo in una linea molto ristretta di opportunità per respingere un’organizzazione che non ha voce in capitolo su dove vive, lavora e gioca.

Tuttavia, questo non dovrebbe essere qualcosa che accade una volta ogni 22 anni.