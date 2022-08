Anthony Joshua resiste alle lacrime dopo la sconfitta di Oleksandr Usyk

Usyk ha mantenuto i suoi titoli dei pesi massimi WBA, WBO, IBF e IBO con una vittoria per decisione divisa sul britannico Joshua, che ha fatto bene nella rivincita ma non è stato in grado di sconfiggere il campione in un’estenuante gara di 12 round.

“È davvero difficile per me dire che sono orgoglioso di me stesso. Sono davvero triste, davvero, nel profondo del mio cuore”, ha detto Joshua ai giornalisti.

“Ho provato uno stile diverso… Volevo competere come pugile nell’ultimo incontro, ma non era abbastanza buono, non era abbastanza buono stasera.”

Joshua ha buttato giù entrambe le cinture di Usyk dopo la campana finale prima di lasciare il ring, quindi è tornato e ha pronunciato un discorso appassionato.