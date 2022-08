Annie H è in coma e non ha ripreso conoscenza dall’incidente d’auto Anne H

Anne H è incosciente dal suo incidente d’auto a Los Angeles venerdì.

I vigili del fuoco hanno affermato che i rapporti iniziali sulle condizioni dell’attore indicavano che era “stabile” e che stava parlando con i soccorritori quando è stato estratto dalle macerie.

Tuttavia, un portavoce di Hatch, 53 anni, ha dichiarato lunedì: “Nonostante le precedenti notizie secondo cui Hatch era stabile, poco dopo l’incidente, [she] Incosciente, in coma e in condizioni critiche.

I rappresentanti dell’HC hanno aggiunto: “Anne è in condizioni molto critiche in questo momento. Ha una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico.

Sabato, l’addetto stampa di HC ha detto che le sue condizioni erano “stabili” e ha chiesto “pensieri e preghiere” per la sua famiglia. La mattina presto, H stava accelerando lungo una strada prima di schiantarsi contro una casa, secondo quanto riferito.

Ha causato quello che i vigili del fuoco di Los Angeles hanno descritto come un “grave incendio” che ha impiegato diversi vigili del fuoco un’ora per spegnersi.

L’occupante della casa è uscito illeso, ma l’edificio è stato ritenuto inagibile. UN Pagina raccolta fondi Impostato per aiutare a spostare gli effetti personali del proprietario e la casa.

I vicini hanno detto a Fox News che l’auto ha attraversato la casa. “Ho aperto il portellone posteriore dell’auto perché i finestrini erano rotti. lei [Heche] Ha risposto che non stava bene, quindi è stato difficile. So che non l’hanno fatta uscire dall’auto fino a quando l’incendio non è stato spento.

H, che ha due figli, è meglio conosciuto per i suoi ruoli in film come Psycho, Tony Brasco, Six Days Seven Nights e Cedar Rapids.