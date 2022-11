AMD conferma che RX 7900 XTX è un concorrente di RTX 4080, FSR3 può essere supportato da architetture pre-RDNA3

AMD Radeon RX 7900 XTX vs GeForce RTX 4080

PCWorld AMD ha un’altra fantastica intervista sul corso sull’architettura RDNA3.

Una delle domande più comuni dopo la fine dell’evento RDNA3 è stata perché AMD non ha confrontato la serie RX 7900 con le GPU GeForce RTX 40. La risposta è stata data da Frank Azor di AMD (Chief Architect di Gaming Solutions & Marketing). Ha confermato che la serie RX 7900 competerà con la serie RTX 4080 e poiché NVIDIA semplicemente non ha rilasciato questa scheda, AMD non ha dati da aggiungere alla tabella ufficiale.

[Radeon RX 7900 XTX] Progettato contro 4080 e non abbiamo numeri di classifica su 4080. Questo è il motivo principale per cui non vedrai NVIDIA confrontare. […] La carta da $ 999 non è un concorrente del 4090, che costa il 60% in più. È un concorrente 4080. — Frank Azor per PC World

PCWorld era anche curioso di saperne di più su FSR3, la tecnologia di upscaling di nuova generazione di AMD. È stato annunciato durante lo showcase RDNA3. AMD ha confermato che questa tecnologia verrà lanciata nel 2023, ma non è stata menzionata la tempistica o il supporto della GPU. Un’altra domanda scottante nella comunità è se FSR3 sia supportato da strutture diverse da RDNA3. Frank Azor ha confermato che AMD vuole supportare FSR3 più di RDNA3:

[AMD FSR3] Non una reazione o una cosa veloce [to DLSS3], che è assolutamente qualcosa su cui stiamo lavorando da un po’. Perché ci è voluto così tanto tempo per uscire, come ti aspettavi? La cosa principale da ricordare su FSR è la filosofia FSR e FSR non funziona solo su RDNA2 o RDNA1 fino ad ora, ma funziona su altre generazioni di schede grafiche AMD. Funzionano anche sulle schede grafiche della concorrenza. Questo è esponenzialmente più difficile che lavorare su RDNA3. […] Vogliamo davvero lavorare con qualcosa di più di un semplice RDNA3. — Frank Azor per PC World

Azor continua a dire che supportare un’architettura è più semplice (riferendosi a DLSS3 sull’RTX 40). Ma AMD ha promesso di supportare più architetture con la tecnologia FSR, cosa che richiederà tempo. L’azienda non è ancora sicura al 100% se sarà in grado di mantenere la sua promessa di supportare più architetture con FSR 3, ma ci stanno “provando”.

