Almeno 1.000 persone sono state uccise in un terremoto in Afghanistan, ma il bilancio delle vittime dovrebbe aumentare

KABUL, 22 giugno (Reuters) – Il bilancio delle vittime del terremoto di mercoledì in Afghanistan ha toccato quota 1.000, con oltre 600 feriti e funzionari responsabili della gestione dei disastri dovrebbero essere aumentati da gocce di informazioni provenienti da remoti villaggi di montagna.

I media afgani hanno riportato foto di case che crollano e corpi sdraiati a terra in coperte.

Il portavoce del ministero dell’Interno Salahuddin Ayoubi ha detto che gli elicotteri sono stati schierati per salvare i feriti e sono stati trasportati in aereo con forniture mediche e cibo.

“È probabile che il bilancio delle vittime aumenti poiché alcuni villaggi si trovano in aree remote tra le montagne. Ci vorrà del tempo per raccogliere maggiori dettagli”, ha affermato.

Il terremoto di mercoledì è stato il peggiore in Afghanistan dal 2002. L’US Geological Survey (USGC) ha detto che ha colpito vicino al confine con il Pakistan, a circa 44 km (27 miglia) dalla città sud-orientale di Coast.

I funzionari della gestione del disastro hanno affermato che almeno 1.000 persone sono state uccise e almeno 600 sono rimaste ferite. Tuttavia, i funzionari locali affermano che il numero di feriti è alto.

“1.000 persone sono state uccise, 1.500 sono rimaste ferite e il numero potrebbe aumentare, con molte famiglie perse.

La maggior parte delle morti confermate sono avvenute nella provincia orientale di Bhaktika, dove 255 persone sono state uccise e più di 200 ferite, ha aggiunto Ayubi. Nella provincia costiera, 25 persone sono morte e 90 sono state ricoverate in ospedale.

Il leader del partito talebano al potere, Haibatullah Akundzadah, ha espresso le sue condoglianze in una dichiarazione.

Un’operazione di salvataggio per i talebani, che hanno sequestrato il Paese lo scorso agosto, si sarebbe rivelata un test importante e avrebbe interrotto gli aiuti internazionali a causa delle sanzioni.

Questo screenshot, tratto da un video nella provincia di Baqtika in Afghanistan il 22 giugno 2022, mostra le persone che trasportano i feriti in elicottero a seguito di un violento terremoto. Guida attraverso Bhaktar News Agency / REUTERS leggi di più

Circa 119 milioni di persone in Pakistan, Afghanistan e India hanno sentito il terremoto, ha detto l’EMSC su Twitter, ma non ci sono state segnalazioni immediate di danni o vittime in Pakistan.

L’EMSC ha valutato la magnitudo del terremoto a 6,1, ma l’USGC l’ha messa a 5,9.

Sfidando le autorità afghane, l’agenzia per i disastri ha affermato che le recenti inondazioni in diverse regioni hanno ucciso 11 persone, ferito 50 e bloccato l’intera lunghezza dell’autostrada.

Il disastro arriva mentre l’Afghanistan è stato impantanato in una grave crisi economica da quando i talebani hanno rivendicato la responsabilità in seguito al ritiro delle forze internazionali guidate dagli Stati Uniti dopo due decenni di guerra.

In risposta all’acquisizione da parte dei talebani, diversi paesi hanno imposto sanzioni al settore bancario afghano e tagliato miliardi di dollari in aiuti allo sviluppo.

Tuttavia, l’assistenza umanitaria continua con organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (UNOCHA) ha invitato le agenzie umanitarie in Afghanistan ad assistere nelle operazioni di soccorso e ha affermato che le squadre sono state inviate nell’area colpita dal terremoto.

Un portavoce del ministero degli Esteri ha affermato che i talebani hanno accolto favorevolmente gli aiuti internazionali. Il vicino Pakistan ha affermato che stava adottando misure per fornire assistenza.

Gran parte dell’Asia meridionale sono sismicamente attive perché la placca tettonica nota come placca indiana si spinge a nord nella placca eurasiatica. leggi di più

Nel 2015 un terremoto ha scosso l’Afghanistan nord-orientale, uccidendo diverse centinaia di persone in Afghanistan e nel vicino Pakistan settentrionale.

A gennaio, più di 20 persone sono rimaste uccise in un terremoto nell’Afghanistan occidentale.

Report di Shubham Kalia a Bangalore e Mohammad Younus Yawar a Kabul e Jibran Ahmed a Peshawar; Rapporto aggiuntivo di Alastair Paul, Kabul Newsroom, Delhi; Scritto da Charlotte Greenfield e Zibran Peshimam; Montaggio di Robert Brussel, Clarence Fernandez e Angus Maxwan

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.