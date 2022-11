Alex Pereira evita drammaticamente il problema

New York – Il filmato e il rapporto dell’ufficiale di MMA Junkie Friday UFC 281 Pese-in dei combattenti, in cui due combattenti mancano i segni.

Nell’evento principale, il campione dei pesi medi Israele Adesanya (23-1 MMA, 12-1 UFC) sfida sfidante ed ex avversario di kickboxing Alex Pereira (6-1 MMA, 3-0 UFC). Adesanya è stato tra i primi a fare il peso, ma Pereira ha bisogno fino agli ultimi minuti della finestra di due ore. Con cinque minuti rimanenti, Pereira ha fatto peso all’interno della scatola dei pesi, che i combattenti UFC usano per un aiuto extra.

Pesi Paglia Ccamp da donna Carla Esparza (19-6 MMA, 10-4 UFC) e l’ex detentore del titolo Zhang Weiley (22-3 MMA, 6-2 UFC) si sono incontrati senza problemi quando si sono incontrati nel co-protagonista. Inoltre, Michael Chandler (23-7 MMA, 2-2 UFC) e Dustin Poirier (28-7 MMA, 20-6 UFC) colpendo con successo i loro segni in vista di un combattimento leggero chiave.

Combattenti di carte preliminari Mike Trisano (9-3 MMA, 3-3 UFC) e Ryan Spahn (20-7 MMA, 6-2 UFC) ha perso peso. La loro lotta contro Seung Woo Choi (10-5 MMA, 3-4 UFC) e Domenico Reyes (12-3 MMA, 6-3 UFC), rispettivamente. Trisano e Spann perderebbero entrambi il 20 percento delle loro borse a favore dei loro avversari.

Ex campione dei pesi leggeri Frankie Edgar (24-10-1 MMA, 18-10-1 UFC), combatterà il suo ritiro ai pesi gallo. Chris Gutierrez (18-3-2 MMA, 6-1-1 UFC), ha fatto di nuovo il peso, portandolo a 30 su 30 nel suo mandato UFC.

Le pesate preliminari si sono svolte all’UFC Hotel di New York Pesi cerimoniali per i fanSi terrà al Radio City Music Hall di New York alle 16:00. Il vicino Madison Square Garden ospita l’evento di sabato, che presenta la carta principale in pay-per-view dopo i preliminari su ESPNews ed ESPN+.

I risultati completi della pesata di UFC 281 includono:

Carta principale (pay-per-view, 22:00 ET)

Champ Israel Adesanya (185) contro Alex Perera (184,6) – Titolo dei pesi medi

La campionessa Carla Esparza (114,8) contro Zhang Weiley (114,8) – Titolo dei pesi paglia femminile

Michael Chandler (155,8) contro Dustin Poirier (156)

Frankie Edgar (135,6) contro Chris Gutierrez (136)

Don Hooker (155,8) contro Claudio Buells (155,2)

Scheda preliminare (ESPNews/ESPN+, 20:00 ET)

Renato Moicano (155,8) vs. Brad Riddell (155,6)

Dominic Reyes (205,4) contro Ryan Spahn (206,6)*

Erin Blanchfield (125) contro Molly McCann (125,4)

Andre Petrosky (185,8) contro Wellington Turman (185,2)

Scheda preliminare (ESPNews/ESPN+, 18:00 ET)

Otman Asider (155,6) contro Matt Frevola (154,8)

Silvana Gomez Juarez (115,6) vs. Karolina Kowalkiewicz (115,6)

Seungwoo Choi (145,6) contro Michael Trisano (147,6)**

Julio Arce (135,8) vs. Mandel Jackson (135,8)

Nicolae Negumereanu (206) vs. Carlos Ulberg (205.2)

* Spawn ha perso peso di 0,6 libbre e verrà multato del 20 percento della sua borsa di combattimento.

** Trisano ha perso peso di 1,6 libbre e sarà multato del 20 percento della sua borsa di combattimento.