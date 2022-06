Alcuni stati si stanno muovendo rapidamente per vietare l’aborto dopo la sentenza della Corte Suprema

I tre stati di Kentucky, Louisiana e South Dakota sono conosciuti come le “barriere di innesco” che sono entrate in vigore automaticamente. Il rovescio della Corte Suprema venerdì è stato Ro We Wade , 1973 Sentenza che istituisce il diritto costituzionale all’aborto. Ci sono altri dieci stati Attivare le barriere Con istruzioni di elaborazione che si verificano dopo un certo periodo di tempo o dopo un passaggio adottato da un’agenzia governativa statale.

Tra gli stati trigger-ban in quest’ultima categoria, il Missouri ha già fatto la mossa necessaria per attuare il divieto di aborto. Lo ha annunciato venerdì il procuratore generale Eric Schmidt Ha fatto il passo della certificazione rilasciata dalla legge del Missouri.

L’Oklahoma, che ha recentemente emanato una legge che vieta la maggior parte degli aborti, ha adottato misure per far rispettare il divieto di provocazione, ha affermato l’ufficio del procuratore generale dello stato. Il procuratore generale dell’Arkansas Leslie Rutledge ha certificato il divieto di attivazione dello stato, che è stato autorizzato ad entrare in vigore venerdì, ha annunciato il governatore Asa Hutchinson.

In Texas, il trigger ban entrerà in vigore il 30° giorno della sentenza della Corte Suprema (azione giudiziaria nelle prossime settimane). Il procuratore generale Ken Paxton Gli avvocati locali hanno ora annunciato che potrebbero iniziare a far rispettare il divieto di aborto approvato dallo stato prima della sentenza RAW.

Altri stati hanno divieti sull’aborto, che sono stati bloccati dai tribunali che citano la garanzia del diritto all’aborto di Rowe. Tali stati possono agire rapidamente per rimuovere tali ordini del tribunale in modo che tali restrizioni possano avere effetto. Il governatore dell’Alabama Kay Ivy cita un’ingiunzione del tribunale Lo stato ha revocato il divieto di aborto del 2019 E in una dichiarazione, l’Alabama ha affermato che avrebbe “chiesto immediatamente alla corte se ci sono impedimenti legali all’applicazione di questa legge”. Il procuratore generale del Tennessee Herbert H. Il governo ha chiesto alla Corte d’Appello di revocare il divieto di aborto entro sei ore, con Slater III che impone l’ingiunzione entro 30 giorni. Settimane di gravidanza. READ Risultati del Draft NBA 2022, presi: gli esperti di trucchi magici prendono Pavlo Pancero n. 1, confuso Altrove nel paese, le legislature statali potrebbero presto essere richiamate in sessione e approvare leggi sull’aborto più severe che in precedenza erano contro Rowe. Il governatore repubblicano Eric J. dell’Indiana. Holcomb dovrebbe tornare all’Assemblea Generale il 6 luglio in modo che i legislatori possano prendere in considerazione la legislazione contro l’aborto. Chiarimento: questa storia è stata aggiornata per chiarire ulteriormente quando entrerà in vigore il divieto di stimolo del Texas. È il 30° giorno da quando la Corte di Cassazione ha emesso la sentenza e l’azione giudiziaria dopo il verdetto. La storia è stata aggiornata venerdì con ulteriori miglioramenti.

Tami Luhby e Avery Lotz della CNN hanno contribuito a questo rapporto.