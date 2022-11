Alcuni negazionisti elettorali del 2020 vinceranno gare statali, progetti della CNN

Il candidato al Senato della Pennsylvania John Fetterman si rivolge ai sostenitori durante la sua cena elettorale a Pittsburgh martedì. (Justin Merriman/Bloomberg/Getty Images)

Il Battaglia per il controllo Le gare chiave del Congresso – sia alla Camera che al Senato – stanno diminuendo, con i Democratici che infrangono le speranze repubblicane per una marea rossa ed entrambi i partiti si aggrappano alla speranza di vincere ristrette maggioranze.

I repubblicani hanno aperto la serata con una disfatta in Florida, dove il governatore Ron DeSantis ha vinto pesantemente nelle regioni latine, storicamente democratiche, in rotta verso una vittoria esplosiva che potrebbe fungere da trampolino di lancio per le elezioni presidenziali del 2024.

Ma nelle ore successive, i Democratici hanno reagito. In Pennsylvania, il tenente governatore democratico John Fetterman ha sconfitto il repubblicano Mehmed Oz per sostituire il senatore repubblicano in pensione Pat Toomey.

Nel frattempo, la battaglia per la maggioranza alla Camera – che favorisce i repubblicani – che si aspettano di beneficiare dell’inflazione elevata, delle tendenze storiche e di nuove linee distrettuali più amichevoli dopo la riorganizzazione dei distretti del 2021 – rimane irrisolta.

Ecco quelli Alcuni punti importanti Poiché i voti continuano a essere contati nelle gare chiave:

I democratici fanno di tutto per proteggere la loro maggioranza al Senato: I repubblicani non si vergognano dell’importanza della corsa al Senato della Pennsylvania: “È una gara da vincere. Se vinciamo la Pennsylvania, siamo fiduciosi di vincere la maggioranza”, ha affermato Steven Law, presidente del Super PAC del Senato repubblicano. Mercoledì mattina presto, la CNN ha previsto che Fetterman sarebbe diventato il prossimo senatore della Pennsylvania, sconfiggendo Oz nella campagna per il Senato più costosa e ad alto rischio della nazione. La vittoria di Fetterman è stata un duro colpo per i Democratici.

Democratici e Periferie: I sobborghi in tutto il paese hanno fatto molto per aiutare i Democratici a evitare una significativa marea rossa. I repubblicani potrebbero ancora vincere alla Camera, ma se le elezioni del 2022 saranno una marea rossa, probabilmente arriverà attraverso vittorie suburbane che devono ancora concretizzarsi. I repubblicani hanno ottenuto alcune vittorie suburbane – la CNN prevede che Brandon Ogles sarà il vincitore in un distretto intorno a Nashville, Tom Keen Jr. in un distretto suburbano del New Jersey e Rich McCormick in un distretto che include la periferia settentrionale di Atlanta – ma quelle furono le loro sconfitte. Il GOP ha parlato molto della dimensione dell’onda.

La decisione divisa della Virginia fornisce i primi segnali: Tre gare alla Camera controllate dai democratici in Virginia sono state ampiamente viste come un segnale di avvertimento precoce dei risultati della notte. I Democratici hanno vinto due contee della Virginia nel 2020. La CNN prevede che la democratica Jennifer Wexton abbia vinto la sua candidatura per la rielezione nel 10° distretto della Virginia. In una gara ancora più competitiva, la rappresentante della CNN Abigail Spanberger ha vinto la rielezione nel 7° distretto della Virginia. Ma i Democratici hanno perso nel sud-est della Virginia, uno stato repubblicano in cui il senatore. La CNN prevede che Jen Gickens sconfiggerà la rappresentante democratica Elaine Luria.

Un altro membro del comitato del 6 gennaio ha perso: Luria, un membro del comitato ristretto della Camera che indaga sull’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, ha perso il suo posto alla Camera di Virginia Beach, ha previsto la CNN. Ha sconfitto l’ex rappresentante del GOP Scott Taylor nel 2018 e nel 2020. Ma il distretto si è rivelato un terreno leggermente favorevole per i repubblicani nella riorganizzazione: Biden ha portato la versione precedente di 5 punti e avrebbe perso il nuovo distretto di 2 punti.

Il governatore della Florida Ron DeSantis parla ai sostenitori durante una cena elettorale martedì 8 novembre a Tampa. (Marco Bello/Reuters)

DeSantis e 2024: In Florida, il governatore Ron DeSantis ha guidato un biglietto repubblicano dominante in Florida, consegnando un voto storico in territorio democratico per sconfiggere il rappresentante democratico Charlie Crist. DeSantis guidava di quasi 20 punti percentuali con il 92% dei voti contati e il senatore di 17 punti. Le facili vittorie di Marco Rubio sono state sufficienti per mettere in dubbio lo status della Florida come campanile nazionale.

GOP guadagna con i latini in Florida: I repubblicani speravano di sfruttare le incursioni di Trump tra gli elettori latini nel 2020, una tendenza che potrebbe rimodellare gli scenari politici in molti stati oscillanti se continua. C’è stato un forte segnale iniziale che il GOP continua a fare guadagni nella contea di Miami-Dade, che ha una grande popolazione cubana. Ma ci vorrà del tempo prima di sapere completamente se quei guadagni del GOP reggeranno al di fuori della Florida.

Vittoria per i diritti di aborto: Nel Michigan, il governatore democratico Gretchen Whitmer – che ha costruito la sua campagna per la rielezione sui suoi sforzi riusciti per bloccare l’applicazione della legge statale del 1931 che vieta l’aborto – ha sconfitto lo sfidante repubblicano Tudor Dixon, che ha condotto una campagna sulle guerre culturali. Gli elettori del Michigan hanno approvato un emendamento alla costituzione statale sostenuto da Whitmer che avrebbe abrogato quella legge del 1931 e garantito i diritti di aborto. Gli elettori della California e del Vermont hanno approvato gli emendamenti costituzionali per includere i diritti di aborto.

Prima notte: Su e giù per il ballottaggio, negli Stati rossi e in quelli blu, i candidati di entrambi i partiti festeggiano vittorie record.. Leggi di alcuni di loro Qui.