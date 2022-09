Albert Pujols homers in carriera 699 e 700 successi

Pujols ha segnato il fuoricampo n. 698, aiutando i Cardinals a recuperare da uno svantaggio di tre run per sconfiggere i Reds. Lui è no. Prima di raggiungere .699, cinque dei precedenti sei fuoricampo di Pujols avevano pareggiato la partita o portato i Cardinals in vantaggio. E c’è questa statistica per confermare quanto sia stato importante Pujols per la scalata dei Cardinals in cima alla NL Central: prima del 699esimo homer di Pujols, i Cardinals erano 15-1 nelle partite che ha segnato. In eventi 3-0 mentre segnava due fuoricampo.