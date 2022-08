Alan Weiselberg, l’alto dirigente di Trump, si è dichiarato colpevole del piano fiscale

Sig. Nella sua stessa dichiarazione, Bragg ha affermato che la petizione “implica direttamente l’Organizzazione Trump in una vasta gamma di attività criminali” e ha aggiunto che “non vediamo l’ora di dimostrare il nostro caso contro l’Organizzazione Trump in tribunale”.

Chi è Weiselberg? Sig. Weisselberg lo era Il direttore finanziario di lunga data della Trump Organization E per decenni, l'ex presidente Donald J. Uno dei dirigenti più fidati di Trump. È il signor Trump nell'orbita. È entrato come il contabile più giovane del padre di Trump e ha scalato i ranghi nei decenni successivi. Qual è l'accusa a suo carico? Sig. Sia Weiselberg che la Trump Organization sono stati accusati di aver partecipato Un regime di evasione fiscale di 15 anni a partire dal 2005 Vantaggi e bonus tenuti fuori dai libri contabili per aiutare i dirigenti a evitare le tasse. Dal procuratore distrettuale di Manhattan Mr. Le accuse derivavano da un'indagine su Trump e la sua azienda. Sig. Incriminato anche Trump? No. Nonostante i legami dell'ex presidente Trump con l'organizzazione, l'accusa, era Chiuso la scorsa estate, non ha denunciato illeciti. Sig. Nessun dipendente diverso da Weiselberg è stato accusato. Sig. Quali erano le implicazioni di Weiselberg? Sig. Weiselberg ha accettato un patteggiamento con i pubblici ministeri di Manhattan Dovrebbe scontare cinque mesi di carcere E trascorri circa 100 giorni in prigione. L'accordo, che gli impone di dichiararsi colpevole di 15 reati, potrebbe mettere in svantaggio la Trump Organization nel suo stesso processo di ottobre, in cui l'esecutivo dovrebbe essere un testimone centrale. Cosa significa questo per la Trump Organization? Sig. Il signor Weiselberg ha preso posizione in ottobre. Trump o la sua famiglia non dovrebbero essere coinvolti. Ma si è dichiarato colpevole Sminuito qualsiasi sforzo da parte degli avvocati della società Non devi dichiarare alcun crimine. Se condannato, il sig. La società di Trump potrebbe subire multe salate o altre sanzioni e ricadute dai suoi partner commerciali.

Sig. Il signor Weiselberg ha parlato dei benefici che ha ricevuto. Brock ha detto: “Invece di pagare la sua giusta quota come tutti gli altri, la Trump Organization gli ha dato un appartamento senza affitto, auto costose, tasse scolastiche private per i suoi nipoti e mobili nuovi. — il tutto senza pagare le tasse necessarie.”

La sua richiesta arriva quando diverse indagini circondano l’ex presidente sui suoi sforzi per truccare le elezioni del 2020 e sulla sua gestione di documenti sensibili dopo aver lasciato la Casa Bianca. La scorsa settimana, gli agenti dell’FBI hanno perquisito la sua casa in Florida, dove il sig. Una mossa drammatica che sottolinea l’entità del rischio legale di Trump.

In una dichiarazione, la Trump Organization ha affermato che il sig. Weiselberg è stato descritto come “un uomo buono e onorevole che, negli ultimi quattro anni, è stato molestato, molestato e intimidito dalle forze dell’ordine, in particolare dal procuratore distrettuale di Manhattan, nella loro ricerca senza fine e politicamente motivata per ottenere il presidente Trump”. Sig. Weiselberg, ha aggiunto la dichiarazione, “nel tentativo di lasciarsi questa questione alle spalle e andare avanti con la sua vita, ha deciso che la migliore linea d’azione – per se stesso e la sua famiglia – era dichiararsi colpevole”.

Il rapporto spiegava la decisione di due entità della Trump Organization, Trump Corp. e Trump Parole Corp., di dichiararsi non colpevoli “per il semplice motivo che non hanno fatto nulla di male”.

Sig. Trump è oggetto di un’indagine civile condotta dal procuratore generale dello Stato di New York Letitia James. Quell’indagine, sig. Si concentra sul fatto che Trump abbia gonfiato fraudolentemente il valore dei suoi hotel, mazze da golf e altre proprietà per ottenere prestiti.