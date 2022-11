Alabama contro Ole Miss, TCU contro Texas e altro ancora

Jay Ward (5) e Lane Blue (42) della LSU portano in campo il trofeo “The Boot” dopo la vittoria per 13-10 della LSU sull’Arkansas sabato 12 novembre 2022 a Fayetteville, Ark. La vittoria, la sconfitta di Ole Miss, ha aiutato la LSU a conquistare il titolo SEC West. (Foto AP/Michael Woods)

Ci stiamo avvicinando al traguardo della stagione regolare di football universitario.

Sebbene la settimana 11 non abbia gli incontri di alto profilo che abbiamo visto nella settimana 10, c’è una scaletta di partite con implicazioni sui playoff del College Football e sul titolo della conferenza. In quella lista c’è un touchdown perdente in trasferta contro il Texas al n. Ci sono 4 TCU.

Abbiamo già visto un enorme sviluppo quel giorno La vittoria in rimonta dell’Alabama per 30-24 su Ole Miss, che ha conquistato il titolo SEC West per LSU. tigri, Sabato ha tenuto duro per battere l’ArkansasUfficialmente diretto al gioco del titolo SEC.

Cos’altro guardiamo oggi?

Ora: 19:00 | TV: FS1 | Riga: BU -2,5 | Totale: 53,5

Dietro l’imbattuto TCU, la gara dei Big 12 è molto affollata. Le prime due squadre della lega fanno la partita di campionato e Kansas State, Texas e Baylor siedono sul 4-2 in conference play. La K-State ha perso contro il Texas la scorsa settimana, quindi i Wildcats hanno davvero bisogno di andare a Waco e vincere sabato sera. Baylor, nel frattempo, ha messo insieme tre vittorie consecutive dopo una serie di due sconfitte consecutive all’inizio di ottobre. I Bears si sono presi cura di Kansas e Texas Tech la scorsa settimana prima di andare a Norman per battere l’Oklahoma. Kansas State è un passo avanti a Baylor, che ha vinto il titolo Big 12 la scorsa stagione.

Orario: 19:30 | TV: ABC | Linea: Texas -7 | Totale: 64,5

Con le implicazioni del titolo Big 12 in gioco anche in questo gioco, la posta in gioco è enorme per TCU. Gli Horned Frogs, ora 9-0 nell’anno, sono saliti al numero 4 della classifica CFP martedì sera. TCU ha vinto diverse partite serrate per arrivare a questo punto. In effetti, sei delle sue nove vittorie sono state decise da 10 punti o meno. Molte di queste vittorie sono arrivate da dietro. Quell’atto ad alto filo spiega perché gli Horned Frogs sono sette punti dietro ad Austin sabato. Il Texas è stato favorito dagli odds per tutta la stagione; Una visita dall’Alabama è stata l’unica volta in cui i Longhorn hanno seguito l’anno. Ma UT non è sempre stato all’altezza di tale fatturazione. Il Texas è entrato in gioco con un record di 6-3, anche se tutte e tre le sconfitte sono arrivate a un possesso.

