Aggiornamento sull’infortunio di Chet Holmgren: debuttante Thunder fuori per l’intera stagione 2022-23 dopo essersi infortunato al piede destro in Pro-Am

Chet Holmgren, la scelta numero 2 degli Oklahoma City Thunder nel Draft NBA 2022, salterà l’intera stagione 2022-23, ha annunciato la squadra giovedì. Lisfranc si è infortunato alla gamba destra di Holmgren.

“Ovviamente, siamo delusi per Chet, soprattutto data l’eccitazione che ha provato per essere sceso in campo con i suoi compagni di squadra in questa stagione”, ha dichiarato il direttore generale dei Thunder Sam Presti in una nota. “Sappiamo che Chet ha una lunga storia con la nostra azienda e la comunità di Oklahoma City. Una delle cose che ci ha colpito di più quando abbiamo scelto Chet è stata la sua determinazione e concentrazione. Ci aspettiamo che la stessa tenacia lo accompagni in questo periodo mentre lavoriamo insieme e sostenerlo durante la sua riabilitazione.” “

Holmgren ha suonato in “The Crossover Pro-Am” di Jamal Crawford lo scorso fine settimana a Seattle. Sembrava atterrare goffamente e zoppicava mentre cercava di tornare in campo. Ha lasciato la partita dopo quella giocata e l’intero evento è stato annullato poco dopo a causa della condensa sul campo. (La sua ferita non sembra essere correlata al caso giudiziario.)

È ovviamente una notizia deludente per lui e per i Thunder. Holmgren ha impressionato su entrambe le estremità del campo durante l’azione della Summer League a Salt Lake City e Las Vegas, rendendo il suo debutto in NBA ancora più emozionante.

Nella sua prima partita a Salt Lake City, ha segnato 23 punti, sette rimbalzi, quattro assist e sei stoppate; Una media di 12 punti, 7,7 rimbalzi, 2,3 assist, 2,3 palle rubate e due stoppate a Las Vegas in tre partite. Certo, puoi leggere solo così tanto nelle statistiche della Summer League, ma la sua capacità di influenzare il gioco in così tanti modi diversi è ciò che ha reso il Tuono interessato a renderlo la seconda scelta assoluta.

Entrando nella bozza, una delle poche preoccupazioni su Holmgren era il suo corpo. Molti avevano domande su come il suo corpo agile, 7 piedi e 195 libbre avrebbe resistito ai rigori del gioco professionistico. Alcuni potrebbero usare questo infortunio come prova che hanno ragione, ma vale la pena notare che è un gioco di fortuna e atterrare con il piede sotto canestro può succedere a chiunque.