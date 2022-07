Aggiornamenti sulle notizie in diretta: le azioni Eutelsat scendono del 10% mentre OneWeb conferma le trattative

Che i giochi inizino. No, non una resa dei conti amara tra gli ultimi due candidati del Partito conservatore Elezione principale – Guardalo alla BBC lunedì. Inizia questa settimana i giochi del Commonwealth A Birmingham, la seconda città più grande d’Inghilterra.

Il giorno di apertura dell’International Games Festival 2022 sarà segnato da un altro grande evento dell’estate britannica: l’azione sindacale. R.M.D Ultime prestazioni In una delle sue serie di scioperi sui livelli salariali per i lavoratori del settore ferroviario mercoledì, lo stesso giorno in cui Aslef – che rappresenta i macchinisti – ha contato i voti in una votazione di sciopero sui premi salariali dei membri. I disordini continuano a diffondersi, con ingegneri delle telecomunicazioni e lavoratori portuali in sciopero o che votano per un’azione sindacale per la retribuzione.

Dall’altra parte della Manica, i ministri dell’Energia degli Stati membri dell’UE si incontreranno questa settimana a Bruxelles per decidere le misure per porre fine alla dipendenza dell’Europa dalle forniture di carburante russe. Il Le probabilità non sono buone, secondo Valentina Pop, scrittrice della newsletter di Europe Express. Domenica, il presidente Vladimir Putin avrà la possibilità di distinguersi mentre il Navy Day viene celebrato nelle città portuali di tutta la Russia.

Se questo è troppo deprimente, vale la pena celebrare la prospettiva di un compenso più significativo per i direttori delle poste britannici colpiti dal sistema informatico difettoso di Horizon. L’ex giudice della Corte Suprema Lord John Tyson dovrebbe annunciare l’accordo finale per le vittime della truffa informatica. Le commissioni provvisorie ammontano a £ 19,5 milioni Nel mese di giugno.

La selezione di notizie elettorali di questa settimana proviene dalla Tunisia Vota la nuova costituzione. Politici e analisti affermano che non c’è dubbio che la carta stilata dal leader populista Qais Syed verrà accettata, nonostante le aspettative di una bassa affluenza alle urne.

Dati economici

Tutti gli occhi saranno puntati su Washington mercoledì per l’ultimo annuncio del tasso di interesse della Federal Reserve. Si prevede un inasprimento della macchina di politica monetaria con un aumento di 75 punti base. Almeno un governatore senior della banca centrale favorirà il Federal Open Market Committee Altro da fare.

Con i dati trimestrali sul PIL di Stati Uniti, Canada, Francia, Germania e zona euro, avremo dati sulla crescita, qualcuno ha menzionato la recessione.

Aziende

Abbiamo avuto rendimenti massimi con nomi di società dalla A alla Z (o almeno X) — ironia della sorte, Alphabet è nell’elenco di martedì.

L’impatto negativo del dollaro forte è stato riscontrato nella gamma di richiami sugli utili statunitensi in questo trimestre. Questo dovrebbe emergere di nuovo come un problema con gli annunci sui risultati delle società tecnologiche della Silicon Valley, che hanno una grande percentuale delle loro entrate dall’estero.

Microsoft, che riporta martedì, ha già tagliato la sua guida basata sul dollaro e la scorsa settimana Morgan Stanley ha emesso una nota secondo cui il dollaro potrebbe portare a una guida deludente quando Apple rivelerà i suoi numeri giovedì.

Questa settimana Unilever, Danone, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Nestlé e Mondales saranno tutti al centro del settore dei beni di consumo. La preoccupazione tra gli analisti è che gli acquirenti stiano stringendo la cinghia, optando per prodotti dei supermercati a marchio proprio più economici rispetto ai marchi multinazionali. La decisione di Unilever et al alzando i loro prezzi Non semplifica la situazione.

Leggi il calendario settimanale completo Qui.