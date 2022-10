Aggiornamenti in tempo reale: Seul Halloween Gathering

sono

Una strada nel quartiere di Itaewon è raffigurata sabato sera a Seoul piena di gente. Yonhap/Reuters

Se sei in mezzo alla folla e le persone sono abbastanza vicine da incontrarti, probabilmente è troppo affollato.

Visiting Professor di Scienze di massa presso la Suffolk University e Chair G. Secondo Keith Still. GK Ancora InternazionaleUna consulenza per formare gli organizzatori di eventi su come identificare il rischio.

Eventi come La folla si è accalcata per le feste di Halloween affollate nella capitale sudcoreana di Seoul E questo tristezza Al festival Astroworld di Houston nel novembre 2021, provocando molteplici morti e feriti.

Tuttavia, gli organizzatori che studiano le dinamiche del comportamento e della sicurezza della folla da oltre 30 anni hanno affermato che il monitoraggio della densità della folla in tempo reale e la regolazione del flusso di persone in una sede può aiutare a prevenire incidenti di schiacciamento della folla.

La densità di popolazione può essere calcolata come il numero di persone per metro quadrato, circa un metro quadrato. Più giovani di anziani e anziani, i più piccoli occupano meno spazio, ma una volta che raggiungono le cinque persone per metro quadrato, di regola le cose si mettono a disagio, si dice ancora – e tutto ciò che è affollato è pericoloso.

“Quando i corpi si toccano, quell’elevata energia e densità portano a questi picchi e l’affollamento crolla”, ha detto Still.

Un segno che una folla è diventata troppo densa è ancora chiamato un “campo di mietitura del grano”, dove la gente vaga in modo incontrollabile. Ha detto che conosce un esempio su Internet video Durante un concerto degli Oasis a Manchester, in Inghilterra, nel 2005, un’enorme ondata fece schiantare la folla verso il palco.

La chiave per prevenire i disastri è che gli organizzatori controllino la densità e rallentino o fermino il flusso di persone che entrano nell’area se inizia a diventare troppo alto. Ha detto che sarebbe molto difficile ridurre la folla se la situazione diventasse troppo densa.

Se un’arena è troppo affollata, gli artisti devono fermarsi e chiedere a tutti di fare un passo indietro. Nel corso degli anni, molti artisti, tra cui A$AP Rocky e Linkin Park, L’hanno fatto bene.

Se sei in mezzo alla folla, ha detto, puoi aiutare a stare al sicuro tenendo d’occhio le aree ad alto traffico e lasciando la folla se non hai abbastanza spazio personale.

Puoi saperne di più visualizzando la grafica interattiva Qui.