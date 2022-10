Aggiornamenti in tempo reale: almeno 149 morti nell’incidente di Halloween a Seoul

Sabato notte le squadre di soccorso stanno lavorando sulla scena di Itaewon. Kim Hong-ji/Reuters

Almeno 146 persone sono morte e 150 sono rimaste ferite Evidente affollamento Secondo il capo dei vigili del fuoco di Yongsan, la notte di sabato è stata gremita di feste di Halloween a Seoul.

Ecco gli ultimi sviluppi.

Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare: Il bilancio delle vittime aumenta mentre gli ospedali locali curano dozzine di feriti nell’emergenza di Halloween di Seoul C’è un’opportunità per aumentare, ha detto il funzionario sanitario locale. Choi Jae-won, presidente dello Yongsan Health Center, ha affermato che le ferite e la causa della morte nell’incidente non sono state confermate ufficialmente.

I funzionari danno la colpa al sovraffollamento: Un funzionario locale dei vigili del fuoco ha descritto l’emergenza come una “presunta fuga precipitosa”, ma le indagini sono solo all’inizio. Vengono forniti pochi dettagli di lesioni specifiche. Agenzia di stampa Yonhap segnalato Decine di persone hanno subito “arresto cardiaco” e soffocamento.

Dissero i funzionari Una fuga di gas o un incendio nel popolare quartiere dei locali notturni hanno causato un’emergenza. Intorno alle 22:24 ora locale (9:24 ET) di sabato, hanno iniziato a ricevere segnalazioni di persone “sepolte” tra la folla.

I testimoni osservano una scena inquietante: Un testimone ha detto la gente Bloccato nel traffico Non riuscivo a respirare in una strada stretta. “Ho visto le persone andare a sinistra e ho visto quella persona arrivare dal lato opposto”, ha detto Chung Sehyun alla CNN. “La persona nel mezzo era intrappolata, quindi non c’era modo di comunicare con loro. Non riuscivano a respirare.

Lo ha riferito Will Ripley della CNN Una lunga serie di tratti La strada sarà formata per raccogliere i corpi dalla scena.