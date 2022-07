AGGIORNAMENTI IN DIRETTA: Shinzo Abe portato in ospedale dopo essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco

TOKYO – L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito a colpi di arma da fuoco e ha perso i sensi venerdì durante un discorso nel Giappone occidentale, ha detto un funzionario dei vigili del fuoco.

67 anni il sig. Abe è apparso insanguinato dopo aver sentito spari nella città di Nara, vicino a Kyoto. NHK, emittente pubblica. Kyoto News ha riferito che il signor Abe era stato colpito al petto.

NHK, citando la polizia, ha detto che il sospetto, Tetsuya Yamagami, 42 anni, è stato preso in custodia. È un residente di Nara, afferma il rapporto.

Seiko Yasuhara, l’ufficiale del centro di comando dei vigili del fuoco di Nara, il sig. Abe ha detto che era in arresto cardiopolmonare ed è stato portato in ambulanza su un elicottero di evacuazione medica. Successivamente è stato portato al Nara Medical University Hospital, hanno detto i vigili del fuoco di Nara.

Sig. Il signor Abe era privo di sensi e non aveva segni vitali. disse Yasuhara.

Sig. Appartiene ad Abe È stato a lungo il primo ministro Ha servito due mandati dal 2006 al 2007 e dal 2012 al 2020. Si è dimesso nel 2020 per problemi di salute.

L’ex premier stava facendo campagna elettorale a Nara in vista delle elezioni per la camera alta del parlamento previste per domenica. Sig. Abe stava tenendo un discorso elettorale a nome di Kei Sato, 43 anni, un membro in carica della Camera alta che si candida per la rielezione a Nara, quando gli hanno sparato.

L’attuale primo ministro Fumio Kishida era in campagna elettorale nella prefettura di Yamagata e tornerà a Tokyo, dove avrebbe dovuto rivolgersi ai media.

Il segretario capo di gabinetto del primo ministro Kishida, Hirokazu Matsuno, ha affermato che presso l’ufficio del primo ministro è stato istituito un centro di gestione delle crisi.

Ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone Rahm Emanuel. ha detto in un post su Twitter: “Siamo tutti rattristati e scioccati”, aggiungendo: “Abe-san è stato un leader eccezionale del Giappone e un alleato incrollabile degli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti e il popolo americano pregano per il benessere di Abe-san, la sua famiglia e il popolo giapponese”.