Aggiornamenti dal vivo del 4 luglio: concorso per mangiare hot dog e notizie di viaggio

I cieli notturni rimarranno scuri in alcune città degli Stati Uniti questo Giorno dell’Indipendenza, poiché le preoccupazioni per la catena di approvvigionamento e la carenza di manodopera, la siccità e gli incendi porteranno alla cancellazione di molti spettacoli pirotecnici in tutto il paese.

Per alcuni, i loro programmi saranno sospesi per il terzo anno consecutivo.

“I primi due anni riguardavano la pandemia, e quest’anno si tratta della catena di approvvigionamento”, ha affermato Adam Waltz, portavoce della città di Phoenix, dove si tengono i tre principali spettacoli pirotecnici. sono stati cancellati. Sig. Secondo Waltz, il venditore che rifornisce regolarmente la città di fuochi d’artificio non poteva garantire il prodotto.

“È molto triste”, ha aggiunto.

Altre città hanno annullato i loro spettacoli pirotecnici a causa di problemi di incendi. Soprattutto in tutto l’Occidente, la siccità e il clima caldo, secco e ventoso quest’estate ha già contribuito a creare le condizioni Fiamme in rapido movimento. A partire da venerdì, 55 grandi incendi stanno bruciando in 11 stati Il riso ha preso fuoco nella contea del Nevada, in California.Dall’inizio di martedì sono cresciuti più di 900 acri Centro nazionale antincendio interattivo.

I funzionari della città di Flagstaff, in Arizona, a circa 150 miglia a nord di Phoenix, hanno deciso di pianificare uno spettacolo di luci laser piuttosto che organizzare fuochi d’artificio che dovevano essere annullati all’ultimo minuto se il tempo rendeva l’evento pericoloso.

“Abbiamo a che fare con condizioni pericolose”, ha detto la portavoce della città Sarah Langley. Ha detto che la città non ha ancora preso una decisione sul fatto che perseguirà spettacoli di luce laser invece di fuochi d’artificio negli anni futuri.

A North Lake Tahoe, in California, Lo hanno detto i funzionari della città Hanno deciso di sostituire il loro spettacolo pirotecnico annuale del 4 luglio con i droni, anche a causa dei rischi di incendio e altri rischi ambientali. (Vari Sono necessarie sostanze chimiche che possono inquinare (per rendere i bicchieri dei fuochi d’artificio più grandi, più rumorosi e più colorati.)

Fuochi d’artificio del 4 luglio a Lake Tahoe nel 2018. Molte città, come North Lake Tahoe, stanno optando per display laser o droni invece di fuochi d’artificio per le vacanze del 2022. debito… Elias Funes/The Union, tramite Associated Press

viene visualizzato in Lago Don Pedro50 miglia a est di Modesto, California e ClaremontLa California, a circa 35 miglia a est del centro di Los Angeles, è stata interrotta a causa della siccità nello stato.

A Claremont, questo è il terzo anno consecutivo che l’evento è stato cancellato, ha detto la portavoce della città Melissa Volaro. Ha detto che ci sarebbero voluti circa 650.000 litri d’acqua per inzuppare l’area dei fuochi d’artificio, il che sarebbe impossibile con le attuali restrizioni idriche. Invece, ha detto, la città ha in programma un concerto nel parco.

Altre città hanno cancellato i loro programmi a causa della carenza di personale.

Chiama Expo a Sacramento Ha detto di concentrarsi sul proprio personale e risorse Nella prossima fiera statale e festival del cibo, non ha potuto tenere i suoi fuochi d’artificio per il Giorno dell’Indipendenza. A Ocean City, MD, The Dissero i funzionari Due spettacoli pirotecnici sono stati cancellati per “carenza di manodopera”. Lo hanno detto anche i funzionari di Minneapolis Hanno dovuto fermare la scena A causa di problemi di costruzione e di personale nel parco locale.

Le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza si svolgono come previsto in molte parti del paese, inclusa New York City. Per alcuni, era la prima volta che mostravano fuochi d’artificio prima della pandemia di coronavirus.

“Tutti sono pronti a celebrare la libertà da questo virus”, ha affermato Julie L. disse Heckman. Associazione americana dei pirotecnici.

La signora Heckman ha affermato che si aspetta che il numero di spettacoli pirotecnici professionali in tutto il paese sarà superiore a quello del 2020 e del 2021, nonostante alcuni spettacoli siano stati cancellati.

“La domanda è al 110 percento dei livelli pre-infezione”, ha detto la signora Heckman, aggiungendo che si aspetta 17.000 spettacoli in tutto il paese nei giorni che circondano il Giorno dell’Indipendenza. (Prima della pandemia di coronavirus, c’erano circa 16.000 spettacoli a livello nazionale durante questo periodo, ha detto.)

Alcuni residenti di città con spettacoli cancellati hanno in programma di accendere i propri fuochi d’artificio. Alcuni tipi di fuochi d’artificio per i consumatori sono legali in 49 stati, nonché nel Distretto di Columbia e Porto Rico, sebbene singole contee e città possano imporre divieti, ha affermato la signora Heckman. I fuochi d’artificio dei consumatori sono vietati in Massachusetts.

Le famiglie si riuniscono nel centro di Atlanta per i fuochi d’artificio il 4 luglio 2020. debito… Di Joshua Rashad McFadden per il New York Times

Dennis Revell, un portavoce di TNT Fireworks, il più grande distributore nazionale di fuochi d’artificio di consumo, ha affermato che nel 2020, quando la maggior parte degli eventi pubblici è stata cancellata, le vendite di TNT sono aumentate in modo significativo in termini di vendite totali e volume. Le persone comprano i loro prodotti. “Abbiamo trattenuto molto nel 2021,” Mr. ha detto Revell. Ma, ha aggiunto, “è troppo presto per prevedere come sarà il 2022”.

Tuttavia, alcuni rivenditori più piccoli soffrono di problemi con la catena di approvvigionamento.

Avon Hall, proprietario di Discount Fireworks a Brainerd, Minnesota, a circa 130 miglia a nord-ovest di Minneapolis, ha affermato di essere in attesa di alcuni ordini che hanno richiesto una settimana per arrivare, più di un mese.

Ha detto di aver chiamato 12 diversi fornitori, uno dei fuochi d’artificio preferiti in particolare: Pure Fantasy. “Sono belle e colorate e la fontana va in una direzione e la gente la adora”, ha detto la signora Hall. “È stato lento quest’anno”, ha aggiunto. “Sono sicuro che aumenterà nei prossimi giorni”.

A Queen Creek, a circa 40 miglia a sud-est di Phoenix, dove i fuochi d’artificio pubblici erano stati sospesi, un altro venditore ha detto che i suoi affari erano finiti, grazie in parte alla cancellazione.

“Sono molto delusi, il che è un peccato, ma sono molto interessati a provare queste nuove fontane a casa”, ha detto Christian Walls, che gestisce il chiosco dei fuochi d’artificio, dei suoi clienti. Ha aggiunto: “Faranno un bello spettacolo”.

L’appassionato di fuochi d’artificio Michael Luciak di Green Bay, Wisconsin, a circa 115 miglia a nord di Milwaukee, ha detto che a partire dal 2020 sta cercando di aumentare il suo spettacolo personale. Vai altrove.

Il momento migliore è quando il signor, un agricoltore che ospita lo spettacolo nel campo di grano del suo datore di lavoro. Luciak ha detto il finale. “Riesco a sentire le onde d’urto nel mio petto e so che sto facendo una dichiarazione che le persone vedranno o sentiranno per miglia intorno”, ha detto.

“Con tutti gli applausi e i clacson che suonano”, ha aggiunto, “è una delle migliori sensazioni del mondo”.