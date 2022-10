Aereo da combattimento russo si schianta in una casa di campagna siberiana, due piloti uccisi

IRKUTSK, Russia, 23 ottobre (Reuters) – Un jet militare russo si è schiantato domenica contro un edificio residenziale nella città siberiana di Irkutsk, uccidendo due piloti, il secondo incidente mortale che ha coinvolto un caccia Sukhoi in sei giorni. .

In un post su Telegram, il governatore di Irkutsk Igor Kobzev ha affermato che l’aereo si è schiantato contro una casa a due piani della città. Ha pubblicato un video che mostra i vigili del fuoco scavalcare il relitto e dirigere getti d’acqua verso il relitto ancora fumante.

Nessuno a terra è rimasto ferito, ha detto il governatore.

I funzionari hanno detto che il volo di prova era un jet da combattimento Sukhoi Su-30. Lunedì scorso, almeno 15 persone sono rimaste uccise quando un Sukhoi Su-34 si è schiantato contro un condominio nella città di Yeysk, nel sud dell’Ucraina.

I funzionari hanno affermato che un’indagine iniziale sul disastro – in cui i piloti sono stati espulsi – ha indicato un guasto tecnico all’aereo.

I video dell’incidente di domenica, condivisi sui social media, hanno mostrato l’aereo fare un’immersione quasi verticale prima di schiantarsi in una palla di fuoco, inviando un denso fumo nero nel cielo. Kobzev ha detto che 150 case nelle vicinanze erano senza elettricità e che erano in corso lavori per ripristinare l’elettricità.

Il Comitato investigativo statale russo afferma di aver aperto un’indagine penale sulle violazioni delle regole di sicurezza aerea.

Reporting di Jake Cordell e Mark Trevelyan, montaggio di William Maclean

