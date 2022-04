Accordo sull’immigrazione tra Regno Unito e Ruanda: il Regno Unito ha annunciato un piano controverso per inviare richiedenti asilo in Ruanda.

Giovedì il primo ministro britannico Boris Johnson ha dichiarato che il piano è stato “guidato dal nostro stimolo umanitario condiviso e reso possibile dall’indipendenza dalla Brexit” e che il Ruanda “potrebbe reinsediare decine di migliaia di persone” con l’aiuto del Regno Unito. Negli anni a venire. “

Ha parlato in una conferenza stampa congiunta giovedì nella capitale ruandese, Kigali. Priti Patel, ministro dell’Interno del Regno Unito Ha detto che gli sfollati in Ruanda sarebbero “supportati per un massimo di cinque anni con formazione, integrazione, alloggio e assistenza sanitaria in modo che possano reinsediarsi e prosperare”.

Patel ha sottolineato che lo scopo dell’accordo era migliorare il sistema di asilo del Regno Unito di fronte a “vere crisi umanitarie e al saccheggio di persone malvagie utilizzando questo sistema per il proprio tornaconto”.

Quando un giornalista gli ha chiesto quali fossero i criteri per il trasferimento, Patel ha dichiarato: “Siamo molto chiari sul fatto che tutti coloro che entrano illegalmente nel Regno Unito verranno reinsediati e portati in Ruanda. Non rilascerò criteri specifici per un certo numero. Motivi. “

Il ministro degli Esteri ruandese Vincent Bruda ha affermato che il Ruanda è lieto di lavorare con il Regno Unito.

Alla domanda se il Ruanda ha le infrastrutture, Bruta ha affermato che il paese ha il potenziale per accogliere gli immigrati e investirà in nuove infrastrutture per educare e rimanere gli immigrati con il sostegno del Regno Unito.

Ha aggiunto che il programma era solo per i richiedenti asilo nel Regno Unito e quelli nel Regno Unito e che “non vogliono ottenere persone da vicini immediati come RDC, Burundi, Uganda, Tanzania”.

‘Commercio come merce’

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha espresso “forte opposizione e preoccupazione” in merito al piano e ha esortato entrambi i paesi a riconsiderarlo.

“Le persone in fuga da guerre, conflitti e persecuzioni meritano compassione e simpatia. Non dovrebbero essere scambiate come merci e trasferite all’estero per essere trasformate”, ha affermato Gillian Trix, vice Alto commissario dell’UNHCR per la difesa.

L’UNHCR si oppone fermamente a qualsiasi tentativo di trasferire rifugiati e richiedenti asilo in paesi terzi in assenza di tutele e standard adeguati. Tali disposizioni spostano semplicemente le responsabilità in materia di asilo, evitano gli obblighi internazionali e sono contrarie alla scrittura e all’atteggiamento dei rifugiati. Conferenza”, ha detto Trix.

L’UNHCR ha anche affermato che il piano aumenterebbe i rischi e eserciterebbe maggiore pressione sugli stati in prima linea poiché i rifugiati cercano percorsi alternativi.

“L’esperienza ha dimostrato che questi accordi sono generalmente accattivanti e spesso violano il diritto internazionale. Giovedì.

Human Rights Watch ha fortemente criticato il piano e ha pronunciato parole dure Rapporto

“L’orribile situazione dei diritti umani in Ruanda è ben documentata”, si legge.

“Solleva direttamente le sue preoccupazioni per le violazioni dei diritti umani in Ruanda, prendendo di mira uccisioni illegali, morti sospette, detenzioni illegali o arbitrarie, torture e reati minori, in particolare critici e manifestanti. Fornisce anche rifugio ai ruandesi che sono fuggiti dal paese, di cui quattro l’anno scorso. Ha aggiunto che “mentre il popolo inglese ha aperto i propri cuori e le proprie case agli ucraini, il governo ha scelto di agire brutalmente. Spezzerà i suoi obblighi nei confronti degli altri in fuga da guerre e persecuzioni”.

Steve Waltz-Symonds, direttore di Amnesty International per i diritti dei rifugiati e dell’immigrazione nel Regno Unito, ha descritto il piano come uno “scioccante malinteso”.

“Mandare persone in un altro paese – per non parlare di qualcuno con un così basso record di diritti umani – è l’apice del trattamento dell’asilo” e mostra quanto il governo sia ora lontano dall’umanità e dalla realtà in materia di asilo”, ha detto Waltz. – disse Symonds Rapporto

Come parte del nuovo piano, Johnson ha affermato che la Royal Navy britannica avrebbe assunto il comando operativo della Border Force sul Canale della Manica “con l’intento che nessuna barca sarebbe passata inosservata in Inghilterra”.

Consente alle autorità britanniche di affermare che chiunque guidi una barca può essere condannato all’ergastolo.

Il Canale della Manica, una stretta via d’acqua tra Gran Bretagna e Francia, è una delle rotte marittime più trafficate del mondo. Rifugiati e migranti in fuga da conflitti, persecuzioni e povertà nei paesi più poveri o dilaniati dalla guerra corrono il pericoloso rischio di attraversare il confine, spesso su gommoni non idonei al viaggio e alla mercé dei trafficanti di esseri umani nella speranza di chiedere asilo o opportunità economiche nel Regno Unito.