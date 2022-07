ACC, Pac-12 discutono di una “collaborazione sciolta” per includere la “partita di campionato” a Las Vegas

L’ACC e il Pac-12 hanno discusso di una cosiddetta “partnership sciolta” che potrebbe concludere la stagione con le conferenze che giocano una “partita di campionato” a Las Vegas, confermano fonti a CBS Sports.

Il concetto, ritenuto proposto dall’ACC, è visto come un modo per ESPN, il proprietario comune della conferenza, di aumentare il valore dei loro accordi sui diritti dei media esistenti.

È improbabile che la proposta abbia un grande impatto dato il costo fisso di ESPN con l’ACC, che durerà fino al 2036. Il Pac-12 sta cercando di sopravvivere dopo aver perso USC e UCLA contro i Big Ten nel 2024. I diritti per le squadre Pac-12 senza poteri della California ora valgono circa $ 30 milioni all’anno, in calo rispetto a circa $ 42 milioni per un programma con i Trojan e i Bruins nell’ovile.

John Canzano ha riferito per primo Il Pac-12 ha proposto martedì pomeriggio di discutere di una “collaborazione sciolta” con un’altra conferenza, sottolineando che potrebbe giocare ad alcuni giochi crossover della stagione regolare oltre al “gioco di campionato”.

Le fonti indicano che la proposta è vista come una mossa di “forza dei numeri”. Mentre le 24 squadre combinate ACC e Pac-12 non hanno il peso dei 32 programmi combinati nella SEC e nella Big Ten, lo fa. Qualche cosa Per combattere il crescente divario di finanziamento tra le superconferenze emergenti e tutti gli altri.

Con il Big 12 e il Pac-12 in continuo mutamento, le scuole ACC sono sempre più consapevoli del divario di $ 50 milioni all’anno nei diritti dei media rispetto a SEC e Big Ten.

Se la SEC sceglie di espandersi di nuovo, è ampiamente ipotizzato che una combinazione di Clemson, Florida State e Miami si adatterebbe.

Big 12 è Fino a sei scuole Pac-12 stanno valutando l’aggiunta per rafforzarsi, ha riferito martedì CBS Sports. Arizona, Arizona State, Colorado e Utah sono le squadre principali prese di mira insieme a Oregon e Washington.

Nel frattempo, il Pac-12 sta cercando di rimanere valido. Martedì, la lega ha annunciato che sarebbe entrata sul mercato in anticipo per negoziare i diritti per le restanti 10 squadre. L’attuale accordo del Pac-12 con ESPN e Fox scade nel 2024, sebbene Fox non sia interessata ai diritti del Pac-12 in futuro.