‘Abbiamo bisogno di risposte’: i parenti cercano l’equipaggio scomparso della nave da guerra di Mosca | Russia

Pochi giorni dopo l’affondamento della nave di Mosca nel Mar Nero, Yulia Chiova stava cercando informazioni su suo figlio Andrei.

Come centinaia di altre famiglie russe di membri dell’equipaggio, non gli è stato detto se fosse sopravvissuto a un attacco missilistico ucraino. La bandiera russa affondò Marina del Mar Nero.

Poi lunedì mattina ha ricevuto una telefonata dal ministero della Difesa russo. Suo figlio è morto.

“Ha 19 anni, è un bullo”, ha detto Chiowa, piangendo mentre parlava al telefono. “Non mi hanno detto nient’altro e non sapevano quando si sarebbero svolti i funerali.

“Sono sicuro che non è l’unico morto.”

I familiari dei marinai che hanno lavorato sulla nave Moskva chiedono risposte perché il ministero ha cercato di sopprimere le informazioni su ciò che è accaduto alla nave o ai suoi circa 510 membri dell’equipaggio.

Il numero totale di morti, feriti e dispersi rimane un segreto di stato. La morte di Chiwo, precedentemente non annunciata, è stata solo la seconda morte confermata dalla nave da guerra. Altre tre famiglie hanno affermato che il pubblico non è riuscito a trovare i loro figli che lavorano sulla nave.

Secondo i media, il bilancio delle vittime dell’attacco è aumentato notevolmente e sono stati compiuti sforzi per reprimere le notizie di vittime rispetto all’attacco. Incidente sottomarino Kursk Ha ucciso 118 marinai e nel 2000 è stato un duro colpo all’onore di un giovane presidente, Vladimir Putin.

Indicando le indagini sulle operazioni militari russe o sugli attacchi in Ucraina e Siria, Alexander Kapov, un collega senior del Carnegie Moscow Center, ha dichiarato: “Questo regime non è mai stato aperto sulle vittime. Beslan E questo Teatro Dubrovka. “È una priorità per molti e non è qualcosa di molto nuovo o molto sorprendente”.

Nuove informazioni sui giovani marinai morti aggiorneranno lo studio del governo russo sull’uso della forza in guerra, che Putin ha apertamente negato fosse all’inizio della guerra.

Dopo che alcuni furono catturati, il Ministero della Difesa fu costretto ad ammettere di aver inviato uomini costretti Ucraina Nelle prime settimane di guerra. Ha detto che non li avremmo più usati.

Ma molti genitori dei membri della squadra di Mosca hanno detto al Guardian e ad altri che i loro figli che erano a bordo erano in realtà giocatori obbligati e non professionisti a contratto.

“Tra coloro che sono scomparsi durante l’operazione c’era un equipaggio forzato che non ha visto i combattimenti attivi”, ha scritto Dmitry Schreibert, il cui figlio Yegor era un cuoco sulla nave ed è stato indicato come disperso in azione. “Amici, come potete sparire in mezzo al mare? !!!”

Poco prima dell’affondamento di Mosca, quattro giorni dopo l’affondamento, è stato rilasciato lunedì. Le immagini mostravano le sue scialuppe di salvataggio parcheggiate, indicando che alla nave potrebbe essere stato ordinato di sbarcare.

Le famiglie di diversi membri del gruppo hanno affermato di essere state in grado di localizzare i loro familiari vivi.

Eskender Djeprov ha affermato di aver identificato suo fratello Akbar in un video diffuso dal Ministero della Difesa che mostra marinai di Mosca che incontrano un ammiraglio di alto rango a Sebastopoli dopo l’affondamento della nave.

“Siamo stati molto felici di vederlo nel video del gruppo a Sebastopoli”, ha detto Djeprov. “Il giorno dopo la tragedia, ha chiamato nostra madre e ha detto che era viva. Che non dovrebbe preoccuparsi per lui. Non ci ha detto cosa è successo e non ha parlato molto. Ci chiama da diversi numeri. È un compulsivo, ha iniziato lo scorso luglio. Di certo non ha firmato un contratto.

Un fermo immagine tratto da un video diffuso dalla Russia dovrebbe mostrare i membri del gruppo di Mosca a Sebastopoli sabato. Foto: Servizio stampa del Ministero della Difesa russo / EPA

Un membro della famiglia Evgeny Grinberg, un membro del comitato, ha detto in un messaggero online che era “in buona salute e non voleva divulgare segreti militari”.

“Era pieno di conseguenze”, scrisse Valerie Greenberg di Montserrat, vicino a Mormons. “Evgeni non ha detto niente comunque.”

Per chiedere se fosse a bordo, ha scritto “sì” e poi ha cancellato il messaggio. Quando gli è stato chiesto come facesse a sapere della salute di suo cugino, ha scritto: “Ho chiamato il ministero della Difesa”.

Ma molti sono ancora sfortunati. Schreibert è stato uno di quelli che si sono resi pubblici in cerca di risposte sul motivo per cui suo figlio è stato mandato in guerra. “Hanno detto che l’intero gruppo è stato cacciato. Era una bugia! Una bugia orribile e cinica!”

Sua moglie, Irina, ha detto al sito web russo indipendente Insider di aver visto circa 200 marinai feriti che cercavano il loro figlio in un ospedale militare in Crimea. Si stima che il gruppo totale a Mosca sia di oltre 500 persone.

“Abbiamo visto ogni bambino bruciato”, ha detto a Insider. “Non posso dirvi quanto sia stato difficile, ma non sono riuscito a trovare il mio. C’erano solo 200, ce n’erano più di 500 a bordo. Dov’erano gli altri? Abbiamo guardato Krasnodar, ovunque, abbiamo chiamato ogni posto, ma non siamo riusciti a trovarlo.

Altre famiglie si sono avvicinate a Shrebets nella speranza di trovare maggiori informazioni.

“Tre famiglie di Yalta, Alupka e San Pietroburgo ci hanno contattato e i loro figli sono scomparsi e sono stati costretti”, ha scritto lunedì suo marito, aggiungendo di aver presentato una richiesta scritta all’ufficio ammissioni locale.

“Le nostre domande su come trovare i nostri figli hanno bisogno di risposte scritte, non di messaggi di testo con immagini e preghiere”, ha detto.

Gli altri genitori erano troppo spaventati per parlare apertamente. Ulyana Tarasova di San Pietroburgo ha scritto online: “Mio figlio Tarasova è scomparso su una nave da crociera per Mosca, Mosca”.

Poche ore dopo, il suo post è scomparso.

Altri che hanno parlato con i media russi hanno chiesto di non essere nominati per paura di ritorsioni da parte del governo.

Lo ha detto a Novaya Gessetta la madre di un altro marinaio Europa Il sito web afferma che tre missili hanno colpito Mosca. Circa 40 persone sono state uccise, molte erano disperse e “molte altre sono rimaste ferite”, ha detto.