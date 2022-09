9 persone sono morte nelle inondazioni nelle Marche, in Italia

Quando la pioggia ha smesso, le squadre di soccorso si sono arrampicate nel fango e intorno agli alberi caduti alla ricerca dei sopravvissuti. Alcuni si riparavano sui tetti o si aggrappavano ai rami in mezzo alle inondazioni. I media italiani hanno riportato diversi resoconti scioccanti, tra cui una madre e una figlia che si credeva fossero state spazzate via mentre scendevano dalla macchina.

“A tutti i cittadini è stato ordinato di non lasciare le loro case e andare su un terreno più elevato”, ha scritto una città duramente colpita in un bollettino in maiuscolo su Facebook a causa dell’alto livello dell’acqua.