2022 MLB Home Run Derby: canale TV, ora, live streaming, come guardare online, partecipanti, parentesi, quote

Belle foto



L’Home Run Derby 2022 della Major League Baseball è fissato per lunedì sera al Dodger Stadium di Los Angeles. Il titolo è un campo da otto battitori New York Mets Slugger Pete Alonso sta cercando di diventare il primo slugger a vincere tre derby consecutivi (solo Ken Griffey Jr. ne ha vinti tre).

Alonso ha prevalso nel 2019 e l’anno scorso (l’evento All-Star non ha avuto luogo nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19). Ad unirsi ad Alonso nel campo degli otto uomini quest’anno è Juan Soto cittadini, Ronald Coin Jr. di I coraggiosiKyle Schwarber FiladelfiaAlbert Pujols del Cardinali, Marines Il nuovo arrivato Julio Rodriguez, Jose Ramirez Guardianie l’ex Dodger e l’attuale Ranger Corey Seager.

Ecco come guardare l’Home Run Derby di quest’anno:

Derby del fuoricampo 2022

Dove: Dodger Stadium, Los Angeles | quando: 20:00 ET; Lunedì 18 luglio

Frequenza televisiva: ESPN | Trasmissione in diretta: fuboTV (provalo gratis)

Mette in risalto: Sede CBS Sport

Staffa dell’Home Run Derby

I partecipanti vengono inseriti nel round di apertura in base al numero di fuoricampo che hanno segnato in questa stagione fino al 13 luglio.

No. 1 Kyle Schwarber contro n. 8 Albert Pujol

No. 2 Pete Alonso contro No. 7 Ronald Acuna Jr.

No. 3 Corey Seager vs. No. 6 Giulio Rodriguez

No. 4 Juan Soto vs. No. 5 José Ramirez

Formato Home Run Derby

Ecco come funziona il derby in questi giorni:

Ogni concorrente ha tre minuti per segnare quanti più fuoricampo possibili nel primo e nel secondo inning. I concorrenti della finale o del terzo round avranno a disposizione due minuti.

Ogni concorrente riceve un bonus di 30 secondi alla fine di ogni periodo regolamentare, e quel tempo può essere aumentato a 60 secondi se il concorrente esegue un fuoricampo di almeno 440 piedi.

Ogni concorrente ottiene un timeout di 45 secondi in ogni periodo regolamentare.

Qualsiasi round che termina con un pareggio sarà deciso da uno “swing off” di 60 secondi senza time out o tempo bonus.

Il vincitore riceve 1 milione di dollari del montepremi di 2,5 milioni di dollari.

Probabilità del derby in casa

Secondo Caesars Sportsbook, Alonso è il favorito per rivendicare quell’inafferrabile terzo titolo consecutivo. Ecco le quote complete per lo scontro di lunedì: