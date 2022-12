20 feriti dopo che il volo Hawaiian Airlines si è schiantato a Honolulu

Un volo della Hawaiian Airlines ha subito gravi turbolenze in rotta verso Honolulu, ferendo 20 persone, tra cui tre membri dell’equipaggio, in quello che si dice sia un evento “estremamente raro”.

Volo Hawaiian Airlines 35 dall’aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor al Daniel K. La Federal Aviation Administration ha dichiarato in una dichiarazione che i piloti hanno subito gravi turbolenze intorno alle 10:30 di domenica, ora delle Hawaii, mentre volavano all’aeroporto internazionale di Inouye.

Secondo Honolulu EMS, l’Airbus A330 si trovava a circa 30 minuti da Honolulu. Secondo una dichiarazione di Hawaiian Airlines, l’aereo è atterrato sano e salvo a Honolulu intorno alle 22:50.

I paramedici e i tecnici medici di emergenza che sono intervenuti sulla scena hanno curato 36 pazienti, hanno detto i funzionari. L’aereo era pieno, con 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio a bordo, hanno detto i funzionari.

Almeno 20 persone sono rimaste ferite, ha detto il COO di Hawaiian Airlines John Snook durante una conferenza stampa. Tra loro, 13 persone, tra cui tre dipendenti, sono state portate negli ospedali locali.

Secondo Jim Ireland, direttore del dipartimento dei servizi di emergenza di Honolulu, sette dei feriti sono stati inizialmente diagnosticati come gravi e nove come minori. I funzionari hanno detto che nessuno è in condizioni critiche in questo momento.

Sono “grati che nessuno di quegli ospiti sembri essere stato trasportato in questo momento [the] L’ospedale è in condizioni critiche”, ha detto Snook.

Secondo Honolulu EMS, il paziente più giovane trattato aveva 14 mesi.

Le lesioni includevano ferite alla testa, protuberanze, contusioni e perdita di coscienza, hanno detto i funzionari, con molti che hanno avuto nausea e vomito.

Il segno della cintura di sicurezza era a posto al momento del trambusto, ha detto Snook. Nell’area erano presenti venti instabili, ma non ci sono stati avvertimenti che venti specifici fossero pericolosi, hanno detto i funzionari. I dettagli su quanta altezza è stata persa non erano immediatamente disponibili.

L’equipaggio di volo ha dichiarato un’emergenza ed è atterrato direttamente all’interno dell’aeroporto, dove sono stati schierati i soccorritori, hanno detto i funzionari.

Il direttore dell’EMS di Honolulu, Jim Ireland, ha affermato che questo tipo di evento è “estremamente raro”.

“Hawaiian Airlines continua a supportare i 17 passeggeri e i tre membri dell’equipaggio che sono rimasti feriti oggi dopo che il volo 35 da Phoenix a Honolulu ha incontrato gravi turbolenze”, ha dichiarato la compagnia aerea in una nota domenica sera. “Il volo Airbus A330 con 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio è atterrato sano e salvo a Honolulu alle 10:50”

“Ci scusiamo con i nostri ospiti per questo incidente e ringraziamo i membri dell’equipaggio, i primi soccorritori, il personale ospedaliero e gli equipaggi aeroportuali per la loro risposta coordinata. Hawaiian sta conducendo un’ispezione approfondita dell’aereo prima di rimetterlo in servizio”, ha aggiunto.

“Ci sentiamo fortunati che non ci siano stati morti o altri feriti gravi”, ha detto l’Irlanda. “Siamo molto fiduciosi che tutti si riprenderanno e si riprenderanno completamente, e i nostri pensieri sono con tutti loro e le loro famiglie. Questa è una risposta del team oggi”.

L’agenzia ha detto che la FAA sta indagando sull’incidente. Anche il National Transportation Safety Board sarà coinvolto nelle indagini, hanno detto i funzionari.

